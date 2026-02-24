FC 26 SBC Upgrade Fanta FC 1 Garantito | Tenta il Colpaccio!

EA Sports ha lanciato una sfida per ottenere un giocatore garantito del Team 1 Fantasy FC, a causa di una nuova promozione. La richiesta ha portato molti appassionati a tentare il colpaccio, completando le sfide proposte per assicurarsi il premio. La speciale opportunità prevede di mettere alla prova le proprie capacità e di accumulare punti in vista della nuova stagione. Sono in molti a cercare di approfittarne prima che l’offerta scada.

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Upgrade Fanta FC 1 Garantito: Tenta il Colpaccio!

EA Sports ha appena rilasciato la sfida che permette di ottenere un giocatore garantito del Team 1 Fantasy FC. È il momento di dare fondo alle riserve del club per cercare le stelle più luminose dell'evento, come Rafael Leão o Bruno Fernandes. Il Premio: Cosa puoi trovare?. Completando questa sfida, riscatterai un pacchetto contenente un oggetto giocatore della Squadra 1 Fanta FC (Non scambiabile). Tra i nomi più ambiti nel pool ci sono: Rafael Leão (92). Bruno Fernandes (92). Cole Palmer (92). Robert Lewandowski (91). Salma Paralluelo (91). Endrick (91). I Requisiti della Sfida. Per questa SBC è richiesta una sola rosa: Formazione: 4-4-2 (2).