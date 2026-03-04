Se fai questo ogni giorno su FC 26 ricevi pacchetti 85+ e Icone FUT Birthday | ecco come fare

Su FC 26, alcuni giocatori possono ottenere pacchetti 85+ e Icone FUT Birthday con un’operazione quotidiana semplice e veloce. Tuttavia, molti utenti trascurano di eseguirla ogni giorno, rischiando di perdere premi importanti durante l’evento. La procedura richiede meno di 30 secondi, ma la sua mancata esecuzione può influire sui premi ottenibili.

C’è un’operazione semplicissima che richiede meno di 30 secondi, ma che molti utenti dimenticano di fare, rischiando di perdere i premi migliori dell’intero evento. Con l’inizio delle celebrazioni per il compleanno di Ultimate Team, EA Sports ha rilasciato la SBC Accesso Giornaliero (Daily Login): un appuntamento fisso che, se seguito con costanza, garantisce ricompense di altissimo livello quasi gratuitamente. La sfida è disponibile ogni giorno nella sezione SCR (SBC). È talmente economica da essere praticamente un regalo, ma la sua importanza risiede nella ripetitività. Il vero tesoro si nasconde negli obiettivi. Completando la SBC ogni giorno, scalerai i livelli dell’obiettivo “Perfezionamento accesso giornaliero FUT Birthday”, sbloccando premi sempre più pesanti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

