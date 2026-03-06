FC 26 Nuova Evoluzione | Scarica di zuccheri – Il boost definitivo per il tuo Attaccante! Cake & Rush

Per il compleanno di Ultimate Team arriva un’evoluzione dal potenziale devastante. Scarica di zuccheri è pensata per trasformare una carta argento in un attaccante di livello mondiale, con upgrade statistici senza precedenti nella storia delle EVO. Dettagli e Costi. Tempo rimasto: 17 giorni circa.. Costo: 125.000 crediti o 800 FC Points.. Ripetibile: No.. Requisiti di Selezione. Posizione: ATT (ST).. Escluso: DC (CB).. OVR max: 89.. Potenza di tiro max: 90.. Stili di gioco max: 10 (Normali), 2 (Plus).. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti Mostruosi (L’attaccante totale). Questa evoluzione applica bonus numerici enormi, quasi un “re-build” completo della carta: Stelle: +4 Piede debole e +4 Mosse abilità (portando quasi ogni carta alle ambite 5 5 ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

