FC 26 Nuova Evoluzione | Bomber Glaciale – Crea il tuo Attaccante Totale Frostbite Finisher
È arrivata l’Evoluzione “Bomber Glaciale” (21 giorni), una sfida a pagamento che offre upgrade statistici mostruosi. Se hai un attaccante che pecca in fisicità o finalizzazione, questa EVO lo trasformerà in una macchina da gol con uno stile unico: la rarità Jolly Invernali Rossi. Durata: 21 giorni.. Costo: 75.000 Crediti o 750 FC Points.. Requisiti: * GEN max: 86. Posizione: ATT (Non deve essere AS o AD).. Stili di gioco+ max: 1. I Miglioramenti Totali (Upgrade da capogiro). Questa EVO è incredibile perché non si limita a piccoli boost, ma regala +20 o +25 in statistiche chiave. Statistica Boost MAX Raggiungibile Finalizzazione +20 Max 90 Posizionamento +20 Max 89 Potenza Tiro +20 Max 88 Forza Elevazione +20 Max 88 87 Velocità Agilità +10 Max 88 86 Piede Debole Skill +2 +2 Max 4 WF 3 SM (da requisiti) Stile di gioco+ Tiro teso rasoterra+ – Ruoli Plus Plus Attaccante Avanzato, Rapace, Torre – Le Sfide da Completare (5 Livelli). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
