FC 26 Nuova Evoluzione | Scambi Migliorati | Gestisci il ritmo del match Link-Up boost

Arriva una novità per chi gioca con il FC 26. La nuova evoluzione “Scambi migliorati” aiuta i centrocampisti e gli esterni a controllare meglio il ritmo del match. Ora possono fare passaggi più precisi e rapidi, diventando veri registi in campo. Un passo avanti per chi vuole migliorare il possesso palla e il gioco di squadra.
Arriva un’Evoluzione dedicata ai maestri del possesso palla e della precisione. “Scambi migliorati” trasforma i tuoi centrocampisti o esterni in veri e propri registi capaci di imbucate millimetriche e scambi rapidi nello stretto. Dettagli e Costi. Scadenza: 17 giorni.. Costo: 30.000 Crediti (o 200 FC Points).. Requisito Chiave: La carta deve essere un Non Raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. Paletti di ammissione: Valutazione Generale (GEN): Massimo 87.. Velocità: Massimo 92.. Dribbling: Massimo 89.. Stili di Gioco: Massimo 10 totali.. I Miglioramenti: Il Maestro del Passaggio. Questa EVO punta tutto sulla qualità tecnica, portando la statistica dei passaggi fino a un incredibile 90. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
