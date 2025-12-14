FC 26 Nuova Evoluzione | In buona Kompagnia – Il Difensore Centrale Perfetto Keep Good Kompany

L’EVO “In buona Kompagnia” celebra la leggenda belga Vincent Kompany e trasforma il tuo difensore centrale in un leader completo. In soli 21 giorni, questa evoluzione rende il tuo DC più veloce, fisico e abile nel costruire dal basso, migliorando le prestazioni difensive e offensive. Un’opportunità per potenziare il reparto difensivo con un protagonista di livello superiore.

È disponibile l’Evoluzione “In buona Kompagnia” (21 giorni), una EVO che celebra la leggenda belga e trasforma il tuo difensore centrale (DC) in un leader completo: veloce, fisico, e un eccellente costruttore di gioco dal basso. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. GRATIS!. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti Chiave: GEN max: 84 OVR.. Velocità max: 87.. Posizione: DC (Difensore Centrale). I Miglioramenti Totali (EVO da +10 GEN e Statistiche Top-Tier). Questa Evoluzione è focalizzata sulla creazione di un difensore centrale completo, con upgrade cruciali su Velocità, Difesa e Passaggi. Miglioramenti TOP StatisticaCaratteristica Valore Finale +10 Valutazione Generale Max 86 OVR +20 Lettura Difensiva Max 88 +20 Intercettazioni Max 86 +15 Contrasto in Piedi Max 88 +15 Velocità Max 82 +15 Forza Max 86 Stile di Gioco+ Blocco Max 1 Ruolo++ DC: Difensore Doppio PlayStyle++ (DC: Stopper, Regista Difensivo) Altri Boost: Reattività +15 (Max 89), Freddezza +15 (Max 86), Aggressività +15 (Max 86). Imiglioridififa.com

