Favori in cambio di voti e investimenti turistici | chiesto il processo per l’ex assessore Delli Noci e altri 26 imputati

La Procura di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex assessore regionale allo Sviluppo economico nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto complessivamente 27 persone e tre società La Procura di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci nell’ambito dell’inchiesta su presunti intrecci tra politica e imprenditoria. Nel procedimento risultano coinvolte complessivamente 27 persone e tre società. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 10 luglio davanti alla giudice del tribunale di Lecce Tea Verderosa, che dovrà decidere sull’eventuale apertura del processo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

