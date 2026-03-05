Intrecci tra politica e imprenditoria chiesto il processo per l’ex assessore e altri 26 imputati

A Lecce, è stata presentata una richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito di un’indagine che coinvolge un ex assessore e 26 imputati. L’inchiesta riguarda una presunta associazione a delinquere che avrebbe commesso reati contro la pubblica amministrazione, con l’imprenditore Alfredo Barone indicato come capo e organizzatore del gruppo. Tra gli imputati ci sono anche altri soggetti collegati alle attività illecite.

L’udienza preliminare in cui si deciderà sull’istanza, sarà discussa il prossimo 10 luglio dinanzi alla giudice del Tribunale di Lecce Tea Verderosa. Per approfondire la vicenda giudiziaria: Alberghi, assunzioni e voti: gli scambi tra politica e imprenditoria raccontati dall’inchiesta; Intrecci illeciti, arrestati due imprenditori e Laforgia junior. Il gip: “Accuse granitiche”; Dalle dimissioni all’interrogatorio, l’ex assessore risponde ma poi decide di non proseguire; “Tengo al guinzaglio Delli Noci”: i retroscena dell’inchiesta; Laforgia jr libero, il dubbio del Riesame: “Lobby lecita o associazione criminale?”; Rivabella, il Riesame sul consulente Rapanà: “Incarico posteriore al finanziamento sospetto”; Il Riesame su Barone e Congedo: “Pubblici ufficiali trattati come pedine intercambiabili”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

