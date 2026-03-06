Brigata Garibaldi e ' La Crisalide in Rete' celebrano la giornata internazionale della donna

Per la Giornata Internazionale della Donna, la Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e l’associazione La Crisalide in Rete APS hanno organizzato un evento dedicato alla formazione e alla testimonianza sui temi delle pari opportunità e della leadership inclusiva. L’iniziativa si è svolta con incontri e attività volte a sensibilizzare sull’importanza di promuovere l’uguaglianza di genere e l’inclusione sociale.

Leadership inclusiva, tutela e pari opportunità al centro di una giornata di formazione e testimonianza presso la Caserma “Ferrari Orsi” In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e l’associazione La Crisalide in Rete APS hanno promosso una giornata dedicata alla formazione e alla testimonianza sulle pari opportunità e la leadership inclusiva. L’evento si è svolto presso la Caserma “Ferrari Orsi” di Caserta, con la partecipazione di personale militare e civile. Tra gli interventi, la Dott.ssa Roberta Bolettieri, Presidente de La Crisalide in Rete APS, ha illustrato il valore strategico della leadership inclusiva e i principi sanciti dalla normativa nazionale e internazionale, tra cui la Risoluzione ONU 1325, la Convenzione di Istanbul e il Codice dell’Ordinamento Militare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Cosa fare l'8 marzo a Roma: gli eventi che celebrano la giornata internazionale della DonnaDagli appuntamenti nei Musei Civici a quelli sul territorio, l'agenda degli eventi in programma l'8 marzo nella Capitale L'8 marzo ricorre la...

Cambio al comando della Brigata Garibaldi, Ferrara succede a CesaroAlla Caserma Ferrari-Orsi di Caserta, sede della Brigata bersaglieri Garibaldi, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando della Garibaldi tra il Generale di Brigata Daniele Cesaro, e ... ansa.it

Esercito, cambio al vertice della Brigata Garibaldi alla Caserma Ferrari-OrsiScopri tutti i dettagli riguardo Esercito, cambio al vertice della Brigata Garibaldi alla Caserma Ferrari-Orsi . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

Sinnai rende omaggio ai soldati del 151esimo Reggimento della Brigata Sassari x.com