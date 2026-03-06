Tirreno-Adriatico 2026 | Fantini è l’official wine della corsa a tappe

Fantini diventa ufficiale del vino della Tirreno-Adriatico 2026, una delle principali corse a tappe del calendario ciclistico. L’azienda, attiva da anni nel settore e vicina al mondo delle due ruote, ha firmato un accordo con Rcs Sport, l’organizzatore dell’evento. La collaborazione prevede che i prodotti Fantini siano presenti durante la manifestazione, che si svolgerà nel prossimo anno.

Fantini da anni affianca il mondo del ciclismo e ora ufficializza un nuovo accordo con Rcs Sport, organizzatore della Tirreno-Adriatico, della quale sarà official wine Fantini da anni affianca il mondo del ciclismo e ora ufficializza un nuovo accordo con Rcs Sport, organizzatore della Tirreno-Adriatico, della quale sarà official wine. «Siamo felicissimi di questa nuova partnership – spiega Giulia Sciotti, marketing manager di Fantini Wines e figlia del fondatore Valentino, grande appassionato di ciclismo –. Consolidiamo così il nostro lungo percorso di affiancamento al mondo dello sport e del ciclismo in particolare, che ci ha già dato grandi soddisfazioni e ci ha permesso di raccontare nel mondo il grande vino d’Abruzzo e del Sud Italia». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

