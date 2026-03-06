Fanny & Alexander Doppio lavoro
Nel mondo dello spettacolo, il doppio lavoro di alcuni artisti e le collaborazioni impreviste tra compagnie teatrali portano a nuovi incroci e allineamenti inattesi. Questi eventi rappresentano spesso un segnale di vitalità per il settore e per le istituzioni culturali coinvolte. La presenza di produzioni come
Nuovi incroci. Allineamenti inattesi. Che poi è sempre un segnale positivo per un settore. E per un teatro. In questo caso il Gerolamo di piazza Beccaria che per la prima volta ospita i Fanny & Alexander. Qui con un doppio appuntamento: domani alle 20 "Manson", già intravisto all’ex-Paolo Pini da Olinda; domenica alle 16 "L’amica geniale a fumetti". Due lavori agili della compagnia ravennate. Ma che sono un’ottima occasione per avvicinarne la ricerca. La visione e la cura letteraria di Luigi Noah De Angelis e Chiara Lagani, non troppo tempo fa al Piccolo con il loro premiatissimo progetto su Ágota Kristóf. Il monologo di domani indaga invece la figura (scomoda) di Charles Manson. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
