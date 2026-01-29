Chi è Alexander Adarich banchiere ucraino morto dopo essere precipitato dal B&b di via Nerino a Milano

La morte di Alexander Adarich, il banchiere ucraino, ha sconvolto Milano. È precipitato dal letto di un bed and breakfast in via Nerino, e gli investigatori valutano ora se si sia trattato di un incidente o di qualcosa di più grave. Sul corpo ci sono segni che fanno pensare a un omicidio, ma bisognerà aspettare i risultati dell’autopsia per avere risposte definitive.

È Alexander Adarich, banchiere ucraino tra i cento top manager del Paese, l’uomo precipitato da una finestra al quarto piano del B&B del palazzo di via Nerino, vicino a piazza Duomo, a Milano. L’indagine si è presto spostata sull’ipotesi di omicidio. Testimoni parlano di persone nel cortile e sul corpo ci sarebbero segni di ferite e strangolamento. Si attende l’autopsia. La moglie ha dichiarato che “era a Milano per affari”. Muore precipitando dal 4° piano Alexander Adarich è precipitato dal 4° piano di un B&B di Milano. Almeno questo è il punto di partenza. Il primo pensiero è stato il suicidio, ma ben presto le indagini si sono spostate sull’ipotesi di omicidio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

È stato identificato l’uomo che si è lanciato dalla finestra di un palazzo in via Nerino, a Milano.

Milano torna a parlare dell’uomo trovato morto dopo essere precipitato da una finestra di un bed and breakfast.

Chi era Alexander Adarich, il banchiere ucraino morto a MilanoCosa bisogna sapere su Alexander Adarich, ex banchiere ucraino, con cittadinanza romena, tragicamente morto a Milano. newsmondo.it

Chi era Alexander Adarich, l’ex banchiere ucraino morto a Milano: segni su volto e collo, ipotesi strangolamentoSulla faccia e sul collo di Alexander Adarich sono stati trovati segni di violenza. L’ipotesi è che l’uomo sia stato prima strangolato e poi lanciato giù dalla finestra del b&b per simulare un ... fanpage.it

Banchiere ucraino precipitato dalla finestra a Milano: omicidio o suicidio S'infittisce il giallo.Alexander Adarich,54 anni,è precipitato da una finestra la sera del 23 gennaio.L'autopsia chiarirà se si è trattato di suicidio simulato ovvero se sia stato ucciso. x.com

Le immagini delle telecamere mostrerebbero due persone uscire dall'edificio poco dopo la morte di Alexander Adarich - facebook.com facebook