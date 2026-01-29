Milano identificato l' uomo precipitato dalla finestra del b&b | il banchiere ucraino Alexander Adarich ipotesi omicidio

Milano torna a parlare dell’uomo trovato morto dopo essere precipitato da una finestra di un bed and breakfast. Si tratta di Alexander Adarich, un banchiere ucraino. La polizia ha trovato un uomo che è scappato subito dopo il tonfo, con tre documenti di identità diverse tra le mani. Si pensa che ci sia un affare in sospeso e che lui fosse a Milano solo per un giorno. La vicenda si fa sempre più complicata, e ora gli investigatori cercano di chiarire se si tratta di un incidente o di qualcosa di più grave, come un omicidio.

La vicenda del banchiere si infittisce con un uomo visto fuggire subito dopo il tonfo, tre documenti di identità con nomi diversi, un affare da chiudere, un solo giorno di visita a Milano per Alexander

