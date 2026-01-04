Sassuolo Juve Conceicao a serio rischio | quali sono le soluzioni alternative per Spalletti

In vista della sfida tra Sassuolo e Juventus, si analizzano le possibili alternative per Spalletti in caso di assenza di Conceicao, il cui ruolo di esterno d’attacco portoghese è a rischio. La situazione richiede soluzioni strategiche per mantenere l’equilibrio della squadra, valutando opzioni interne o nuovi innesti che possano garantire continuità e qualità nel reparto offensivo.

nel ruolo dell’esterno d’attacco portoghese. La Juventus deve smaltire in fretta la delusione per il pareggio interno contro il Lecce: il calendario del 2026 non concede soste e tra soli due giorni i bianconeri saranno attesi dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Luciano Spalletti, che tenterà di rilanciare David e Openda, deve fare i conti con l’ennesimo campanello d’allarme riguardante Francisco Conceição. Il punto sull’infortunio di Conceição. L’esterno portoghese è stato sostituito all’intervallo del match contro i salentini a causa di un riacutizzarsi del fastidio alla coscia sinistra, la stessa zona interessata dal problema muscolare rimediato poche settimane fa contro la Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sassuolo Juve, Conceicao a serio rischio: quali sono le soluzioni alternative per Spalletti Leggi anche: Juve, Conceição in dubbio per Pisa: Spalletti studia le alternative Leggi anche: Conferenza stampa Conceicao post Juve Cagliari: «Non sono soddisfatto della mia prestazione. A Spalletti piace dominare le partite» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Conceicao verso la convocazione, chance David: Juve-Lecce, turnover Spalletti. Juventus, niente lesioni per Conceicao ma preoccupa anche Kelly verso il Sassuolo - Buone notizie per quanto riguarda Francisco Conceicao, uscito per un piccolo problema contro il Lecce. msn.com

Juventus, nuovo infortunio per Conceicao: le sue condizioni - La Juventus torna in apprensione per le condizioni fisiche di Francisco Conceiçao, costretto a chiedere il cambio durante l'intervallo della sfida contro il Lecce per un problema alla coscia sinistra. fantacalcio.it

Conceiçao da valutare per il Sassuolo - Da valutare Francisco Conceiçao per il Sassuolo, il calciatore portoghese sarebbe uscito al termine del primo tempo perché non al meglio con qualche postumo dei problemi avuti ... tuttojuve.com

