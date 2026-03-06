Famiglia nel bosco il tribunale | Allontanare la madre dai bimbi è ostile e squalificante | Contrario il Garante dell' Infanzia

Un tribunale ha deciso di allontanare la madre dai suoi figli, accusandola di comportamenti ostili e squalificanti. La motivazione ufficiale è che la donna mostra mancanza di fiducia negli altri e interferisce con gli interventi programmati. La decisione ha trovato il dissenso del Garante dell'Infanzia, che si è opposto alla misura. La famiglia si trova ora in un contesto boschivo, lontano dalla madre.

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare Catherine Birmingham - la mamma dei "bambini del bosco" - dalla casa famiglia in cui le era stato concesso di stare insieme ai piccoli, separandola di fatto dai figli. "La persistente e costante presenza materna è gravemente ostativa agli interventi programmati e pregiudizievole per l'equilibrio emotivo e l'educazione dei minori", si legge nell'ordinanza dei giudici. Una decisione contestata dall'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Marina Terragni, che chiede la sospensione della decisione in attesa di "un ulteriore approfondimento medico indipendente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha ordinato di allontanare Catherine Birmingham - la mamma dei "bambini del bosco" - dalla casa famiglia in...

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha emesso un'ordinanza, la cui esecuzione è stata avviata nelle scorse ore, che dispone l'allontanamento...

