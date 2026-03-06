Famiglia nel bosco tribunale | Allontanare madre e separare bimbi

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha stabilito di allontanare la madre dei bambini dal domicilio familiare e di separare i minori. La decisione riguarda i bambini che vivono in una casa famiglia, dove erano stati collocati con l’autorizzazione della stessa autorità giudiziaria. La vicenda si è svolta nell’ambito di un procedimento legale riguardante il loro affidamento.

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini del bosco dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori. Lo ha confermato l'avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. "C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato - spiega - che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

