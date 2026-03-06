«Allontanare la mamma e separare i bambini». La decisione del tribunale sulla famiglia nel bosco

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha emesso un'ordinanza che prevede l’allontanamento della madre dalla casa famiglia dove si trovano alcuni bambini. La decisione riguarda la famiglia che vive nel bosco e si basa su un provvedimento giudiziario emesso recentemente. La vicenda coinvolge quindi la separazione tra la madre e i figli che risiedevano nella struttura.

Famiglia nel bosco, arriva l'ordinanza. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori. Lo ha confermato l'avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. «C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato - spiega - che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre»

