Famiglia nel bosco Garante infanzia | ‘Allontanare la madre sarebbe un ennesimo trauma’
Il Garante per l'infanzia sottolinea le conseguenze di un possibile allontanamento della madre nel contesto di una famiglia nel bosco, evidenziando come questa scelta possa rappresentare un ulteriore trauma per il minore. In risposta, Terragni annuncia un vademecum dedicato e corsi di formazione per gli operatori, al fine di affrontare in modo più consapevole e rispettoso le delicate questioni legate alla tutela dei bambini.
Terragni annuncia l'introduzione di un vademecum dedicato al tema, accompagnato da corsi di formazione rivolti agli operatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
