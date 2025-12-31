Non si può andare avanti così Famiglia nel bosco sui figli interviene il garante dei minori

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo si è espresso sulla vicenda della famiglia nel bosco, sottolineando l’importanza di un’attenzione equilibrata e responsabile. In un momento di grande attenzione mediatica, l’intervento invita a riflettere con calma e rispetto, evitando giudizi affrettati. È fondamentale considerare tutte le sfaccettature della situazione per favorire un confronto costruttivo e rispettoso dei diritti di minori e famiglia.

