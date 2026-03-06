Famiglia nel bosco richiesta sospensione ordinanza per allontanare la madre dai bambini 

Il tribunale per i minori dell’Aquila ha deciso che la madre di una famiglia che vive nel bosco sarà allontanata e i bambini saranno separati da lei. La decisione è stata presa oggi e riguarda la sospensione dell’ordinanza di allontanamento. La famiglia vive in una zona isolata, e il provvedimento si basa su valutazioni legali relative alla tutela dei minori.

Nuovi scenari nel caso giudiziario della “Famiglia nel bosco”. Il tribunale per i minori dell’Aquila ha deciso oggi di allontanare la madre dai bambini. Caterine Birmingham, a cui era stato concesso di stare nella casa-famiglia di Vasto con i suoi figli, viene quindi allontanata per istanza del giudice. Lo stesso che ha anche disposto che i fratelli vengano separati. Una decisione che si manifesta proprio nel giorno in cui è prevista nella struttura la perizia psicologica sui minori. Gli psichiatri che sono entrati nella struttura per eseguire l’esame esprimono infatti diffidenza riguardo la decisione del tribunale, che potrebbe avere un’influenza sull’esito della perizia stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

