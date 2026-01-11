Famiglia nel bosco la Garante | Allontanare la madre? Ulteriore trauma per i bambini

Una recente controversia riguarda la possibile separazione di una famiglia nel contesto di un’accoglienza in una casa-famiglia. La Garante per l’infanzia, Marina Terragni, ha espresso preoccupazione, sottolineando che allontanare la madre potrebbe rappresentare un ulteriore trauma per i bambini. La questione solleva importanti riflessioni sul benessere psicologico dei minori e sulle decisioni adottate in situazioni di tutela familiare.

