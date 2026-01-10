La madre del bosco rischia di essere allontanata dalla casa famiglia | Rigida e non collaborativa
«Rigida e non collaborativa». Così viene descritta Catherine Birmingham, la mamma dei tre "figli del bosco" che dal 20 novembre scorso vive con loro nella casa famiglia di Vasto in seguito all’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila che ha sospeso la responsabilità genitoriale e deciso l’allontanamento dei bambini, due gemelli di sei anni e una bimba di otto. Il rischio di allontanamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Bimbi nel bosco, mamma Catherine rischia di essere allontanata dalla casa famiglia: “Rigida e non collabora”
Leggi anche: Bimbi nel bosco, mamma Catherine rischia di essere allontanata dalla casa famiglia: “Rigida e non collabora”
Famiglia nel bosco, madre allontanata dai figli? Da Catherine «atteggiamenti rigidi e dissidi con il personale»: perché rischia; Famiglia del bosco, scontro aperto sull'istruzione: per i servizi sociali la madre rifiuta ogni insegnamento, ma la difesa apre alla maestra a domicilio; Famiglia nel bosco, la tutrice che segue i bimbi: La madre rifiuta tutto, spero di trovare una soluzione; Famiglia nel bosco, la madre rischia l’allontanamento dalla casa famiglia di Vasto.
La 'madre del bosco' rischia di essere allontanata dalla casa famiglia - Così viene descritta Catherine Birmingham, la mamma dei tre 'figli del bosco' che dal 20 novembre scorso vive con loro nella casa famiglia di Vasto in seguito all'ordinanza del Tribunale dei minori ... ansa.it
La "madre del bosco" rischia di essere allontanata dalla casa famiglia: "Rigida e non collaborativa" - Così viene descritta Catherine Birmingham, la mamma dei tre "figli del bosco" che dal 20 novembre scorso vive con loro nella casa famiglia di Vasto in seguito ... msn.com
“Rischia di essere allontanata” Famiglia nel bosco, si mette male per mamma Catherine, i suoi comportamenti sono inaccettabili - Scopri la preoccupante situazione dei 'figli del bosco': la madre Catherine Birmingham rischia di essere allontanata dalla casa famiglia. bigodino.it
Famiglia nel bosco: la madre rischia di essere allontanata dalla casa famiglia - facebook.com facebook
Vergogna su vergogna, sopruso su sopruso: la 'madre del bosco' rischia di essere allontanata dalla casa famiglia perché - dicono - non collabora sufficientemente con chi le ha portato via i bambini e costretta a vivere lontana dal marito. Lo schema “figli e mad x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.