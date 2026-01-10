La madre del bosco rischia di essere allontanata dalla casa famiglia | Rigida e non collaborativa

«Rigida e non collaborativa». Così viene descritta Catherine Birmingham, la mamma dei tre "figli del bosco" che dal 20 novembre scorso vive con loro nella casa famiglia di Vasto in seguito all’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila che ha sospeso la responsabilità genitoriale e deciso l’allontanamento dei bambini, due gemelli di sei anni e una bimba di otto. Il rischio di allontanamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La 'madre del bosco' rischia di essere allontanata dalla casa famiglia - Così viene descritta Catherine Birmingham, la mamma dei tre 'figli del bosco' che dal 20 novembre scorso vive con loro nella casa famiglia di Vasto in seguito all'ordinanza del Tribunale dei minori ... ansa.it