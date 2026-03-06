Famiglia nel bosco | per i giudici la madre dev' essere allontanata dai tre figli La Lega c

Nel giorno delle perizie sui tre bambini della famiglia che viveva nel bosco, i giudici hanno stabilito che la madre deve essere allontanata dai figli. La decisione è stata presa durante un procedimento legale che ha coinvolto le autorità e gli esperti incaricati di valutare le condizioni di vita dei minori. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, mentre le indagini continuano.

AGI - Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli un' ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto il trasferimento dei tre bambini in altra struttura e l' allontanamento della stessa madre Catherine Birmingham dai figli. Era infatti attesa per oggi la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli, ( Chieti ) ospiti da quattro mesi ormai di una struttura protetta nell'area di Vasto. Famiglia bosco: i test e le ripercussioni sull'attività peritale. Per i tre figli della coppia anglo-australiana una serie di test dalla consulente tecnica d'ufficio nominata dai giudici minorili, la psichiatra Simona Ceccoli. Famiglia nel bosco, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso: "La madre va allontanata dai figli"Una nuova svolta giudiziaria segna il caso della cosiddetta "famiglia del bosco" di Palmoli, in provincia di Chieti. Famiglia nel bosco, il Tribunale: la madre trasferita in un'altra strutturaNel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli (Chieti) un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto il trasferimento dei tre bambini in altra struttura. Famiglia nel bosco, il Tribunale dei Minori ordina di separare madre e figliI giudici hanno accolto la richiesta della casa-famiglia di Vasto di allontanare i bambini e la madre a causa di alcune difficoltà emerse nel rispetto delle regole interne, sfociate in vari episodi. Per la famiglia del bosco l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Marina Terragni esprime la sua contrarietà al trasferimento dei bambini senza la madre e chiede che la decisione "venga sospesa" in attesa di "un ulteriore approfondimento medico"