Tribunale di Palermo condanna l’Italia a risarcire la nave di Carola Rackete Giorgia Meloni | I giudici lasciano senza parole

Il tribunale di Palermo ha deciso di condannare l’Italia a pagare oltre 76 mila euro alla nave Sea Watch 3, gestita da Carola Rackete, per i danni causati dal fermo amministrativo tra luglio e dicembre 2019 a Lampedusa. La sentenza riconosce che lo Stato ha subito un danno patrimoniale a causa delle restrizioni imposte alle operazioni della nave. Giorgia Meloni critica duramente questa decisione, definendola sorprendente e fonte di imbarazzo per il governo. La vicenda si inserisce in un clima di polemiche politiche e giudiziarie.

Secondo il tribunale di Palermo, Viminale, ministeri dei Trasporti e dell'Economia e prefettura di Agrigento dovranno rendere alla ong la somma che riguarda le spese documentate dalla stessa organizzazione più quelle legali. L'episodio fa riferimento al caso legato all'allora comandante della nave tedesca, Carola Rackete, che il 29 giugno di quell'anno, forzò il blocco navale di Lampedusa, speronando anche una motovedetta della Guardia di Finanza durante le manovre, per far sbarcare sull'isola 42 migranti, tratti in salvo in zona Sar libica. La premier Giorgia Meloni attacca la decisione dei giudici in un video sui social.