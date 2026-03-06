Famiglia nel bosco Giorgia Meloni contro i giudici per la decisione | Magistratura dimentica suoi limiti

La premier Giorgia Meloni ha commentato criticamente la decisione del Tribunale dell'Aquila riguardante una famiglia nel bosco, accusando i giudici di aver superato i propri limiti. La leader del governo ha espresso disappunto, sottolineando come la magistratura abbia agito senza considerare adeguatamente alcuni aspetti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra politica e giustizia in Italia.

“I figli non sono dello Stato”, ma “delle mamma e dei papà”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a parlare del caso della famiglia nel bosco commentando la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di trasferire i tre bambini dalla struttura di Vasto separandoli dalla madre Catherine Birmingham. La “magistratura dimentica suoi limiti”, afferma la premier, che attacca i giudici parlando di decisioni “dal chiaro tenore ideologico”. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it

