Famiglia nel bosco Giorgia Meloni contro i giudici per la decisione | Magistratura dimentica suoi limiti

La premier Giorgia Meloni ha commentato criticamente la decisione del Tribunale dell'Aquila riguardante una famiglia nel bosco, accusando i giudici di aver superato i propri limiti. La leader del governo ha espresso disappunto, sottolineando come la magistratura abbia agito senza considerare adeguatamente alcuni aspetti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra politica e giustizia in Italia.