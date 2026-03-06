Famiglia nel bosco la mamma sarà allontanata e i bimbi separati La decisione del tribunale

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha emesso un'ordinanza che prevede l'allontanamento della madre dalla casa famiglia dove risiedevano i suoi figli. I bambini saranno separati dalla madre e collocati in altre strutture. La decisione è stata presa nell'ambito di un procedimento legale riguardante la tutela dei minori. La famiglia si trovava nel bosco, ma ora sono state adottate misure di separazione.

Famiglia nel bosco, arriva l'ordinanza. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori. Lo ha confermato l'avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella struttura dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. «C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato - spiega - che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre». La decisione Una decisione «che ci terrorizza». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

