La famiglia del bosco torna a far parlare di sé. La nonna dei bambini di Catherine rivela che i nipoti sono molto agitati e si sentono come in prigione. L’psichiatra conferma che i piccoli stanno male. La situazione sembra essere più complicata di quanto si pensasse, e l’attenzione si sposta sulla loro condizione.

La preoccupazione della nonna dei bimbi del bosco. “ È arrabbiata, agitata, si sente come in prigione ”. Queste le parole della mamma di Catherine Birmingham, nonna dei bimbi del bosco, intervistata oggi a La Vita in diretta. La donna ha avuto modo di visitare i nipoti insieme all’altra figlia nella casa famiglia di Vasto, dove i bambini sono ospitati dal 20 novembre scorso, data in cui il tribunale dei Minorenni ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia anglo-australiana. “ I bambini non sono felici e neanche Catherine lo è – sottolinea la donna – come si può dire a un bambino che non può vedere la mamma quando vuole? Una madre deve esserci sempre, per ascoltarti, guidarti”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Famiglia del bosco, la mamma di Catherine: ‘Vivono come in prigione’, lo psichiatra: ‘Stanno male’

Approfondimenti su Famiglia del bosco

La famiglia che vive nel bosco continua a tenere banco.

In un contesto di forte tensione familiare, i figli del bosco si confrontano con un senso di colpa crescente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Famiglia del bosco

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, la relazione: La mamma è ancora ostile La difesa di Cantelmi: Non è solo colpa sua; Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: Serve stabilità affettiva; Famiglia nel bosco, Terragni: La salute dei bambini al primo posto; Famiglia nel bosco, Garante minori torna sul caso: Bimbi in stato di disagio e sofferenza.

Famiglia del bosco: la nonna, Catherine si sente come in prigioneÈ arrabbiata, agitata, si sente come in prigione. Queste le parole della mamma di Catherine Birminghan, la mamma dei bimbi del bosco, durante la puntata odierna della Vita in diretta. (ANSA) ... ansa.it

Famiglia nel bosco, ecco le perizie psichiatriche per i tre bambini. «Ipotesi affido a nonna o zia»PALMOLI Sono previste per il 6 e 7 marzo le perizie psicologiche da parte della CTU del Tribunale per i minorenni sui tre bambini, figli di Nathan e Catherine, allontanati dai genitori il ... ilmessaggero.it

Gli avvocati della famiglia nel bosco denunciano: ormai le assistenti sociali si sono irrigidite e violano i loro stessi codici deontologici. Ignorate le perizie dei neuropsichiatri che chiedono di restituire i piccoli. - facebook.com facebook