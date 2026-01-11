Famiglia nel bosco Garante dell’infanzia | Allontanare la madre ulteriore trauma per i figli

Marina Terragni, Garante dell’infanzia, commenta il caso della Famiglia nel bosco, sottolineando l’importanza di evitare ulteriori traumi per i figli. La sua posizione evidenzia la necessità di interventi equilibrati e rispettosi delle esigenze dei minori, tutelando il loro benessere in situazioni complesse. Un approccio che mira a garantire il miglior interesse dei bambini nel rispetto delle normative e delle sensibilità coinvolte.

Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, interviene sul caso della Famiglia nel bosco. “Secondo alcuni resoconti di stampa si starebbe valutando l’allontanamento della signora Catherine Birmingham, mamma dei tre bambini ‘del bosco’, dalla casa famiglia di Vasto che attualmente la ospita con i suoi figli. L’allontanamento sarebbe disposto per la ragione che – secondo quanto dichiarato in tv dalla tutrice dei minori, avvocato Maria Luisa Palladino, e condiviso dai responsabili della casa famiglia – la signora Birmingham si comporterebbe in modo rigido e non collaborativo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

