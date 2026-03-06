Meloni sulla famiglia del bosco divisa l’attacco ai giudici | Superati i limiti | i figli non sono dello Stato

La presidente del Consiglio ha criticato i giudici dell’Aquila dopo che il Tribunale per i minorenni ha deciso di allontanare la madre dai tre figli di una famiglia conosciuta come il “bosco”. I figli erano già affidati ai servizi sociali e collocati in una casa-famiglia. Meloni ha dichiarato che i giudici hanno superato i limiti, affermando che i figli non sono dello Stato.

È un duro attacco quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni contro i giudici dell’Aquila, dopo che il Tribunale per i minorenni ha disposto l’allontanamento della madre dai tre figli della famiglia del bosco, già affidati ai servizi sociali e collocati in una casa-famiglia. In un lungo post su Facebook sul caso della famiglia Trevallion, la premier si dice senza parole e attacca: «I figli non sono dello Stato, ma delle mamma e dei papà». Per Meloni si tratta di provvedimenti che infliggono ai bambini «un ulteriore, pesantissimo trauma» e che rappresentano «una assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico». Il punto centrale dell’attacco della premier riguarda il confine tra tutela dei minori e ingerenza nelle scelte familiari. 🔗 Leggi su Open.online

