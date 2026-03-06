Famiglia nel bosco di Palmoli | tribunale separa madre e figli esplode il caso nazionale

Un tribunale ha disposto la separazione tra una madre e i suoi figli in una famiglia residente in un bosco di Palmoli, provocando un caso che ha attirato l’attenzione a livello nazionale. La decisione è stata presa nell’ambito di un procedimento legale e ha portato alla sospensione dei rapporti tra la donna e i bambini, suscitando reazioni e discussioni pubbliche.

Perché il tribunale ha deciso di separare Catherine Birmingham dai bambini della famiglia nel bosco? Nuovo colpo di scena nella vicenda della cosiddetta "famiglia nel bosco" di Palmoli, il piccolo comune dell'entroterra abruzzese diventato improvvisamente teatro di un caso nazionale. Proprio nel giorno in cui erano previste le perizie psicologiche sui tre figli della coppia anglo-australiana, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto un provvedimento destinato a far discutere: il trasferimento dei bambini in un'altra struttura e l'allontanamento della madre, Catherine Birmingham. Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno mentre era in corso l'attività peritale. Famiglia nel bosco, il Tribunale dei Minori ordina di separare madre e figli Famiglia nel bosco, il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso: "La madre va allontanata dai figli"Una nuova svolta giudiziaria segna il caso della cosiddetta "famiglia del bosco" di Palmoli, in provincia di Chieti. Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; Famiglia nel bosco, la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figli; Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia; Ma la famiglia nel bosco può davvero prendere i figli e trasferirsi in Australia con l'accertamento in corso?. Famiglia nel bosco, la mamma non starà più con i tre bambini: cosa è successoColpo di scena nella vicenda della famiglia nel bosco': il Tribunale dell'Aquila ha deciso di cambiare casa ai tre bambini e di separarli dalla mamma. La Garante dell'Infanzia: Sospendere decisione ... Famiglia nel bosco, il Tribunale: la madre trasferita in un'altra strutturaNel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli (Chieti) un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto il trasferimento dei tre bambini in un'altra struttura. Per la famiglia del bosco l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Marina Terragni esprime la sua contrarietà al trasferimento dei bambini senza la madre e chiede che la decisione "venga sospesa" in attesa di "un ulteriore approfondimento medico"