Famiglia nel bosco Catherine trasferita in un' altra struttura | un' ordinanza separa mamma e bimbi

Una famiglia con tre figli si trova attualmente divisa dopo che un'ordinanza ha disposto il trasferimento della madre in un'altra struttura. La donna, nota come Catherine, era ospite di una casa famiglia a Vasto dalla fine di novembre. La decisione ha portato alla separazione tra madre e figli, che ora sono in strutture diverse.

A confermare la decisione del tribunale dei minori è l'avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini Mamma Catherine sarà mandata via dalla casa famiglia di Vasto dove da novembre si trovava insieme ai tre figli. Lo ha stabilito un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila: anche i tre fratelli saranno trasferiti altrove. A confermarlo all'Ansa è l'avvocato dei coniugi Birmingham-Trevallion, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. "C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

