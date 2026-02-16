famiglia nel bosco scontro tra la mamma catherine e la struttura per i bimbi chiusi a chiave di notte

Catherine Birmingham ha portato la sua famiglia nel bosco, accusando la casa famiglia di Vasto di aver rinchiuso i figli nelle stanze di notte. La donna denuncia di non aver visto i bambini al di fuori dei pasti, e questa situazione ha sollevato molte polemiche tra i residenti della zona. La struttura risponde che i piccoli sono sorvegliati e seguiti durante tutto il giorno, ma le parole di Catherine mettono in dubbio queste affermazioni. La vicenda sta attirando l'attenzione di tutti, soprattutto degli abitanti del quartiere.

Continua a tenere banco il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco“. Dal 20 novembre scorso Catherine Birmingham e i suoi tre figli minori vivono in due aree separate nella casa famiglia di Vasto. La donna sostiene di vedere i suoi bimbi solamente durante i pasti. Una versione che ha trovato la netta smentita da parte della struttura di accoglienza che ha parlato di una rappresentazione non veritiera della realtà. Famiglia nel bosco, Catherine Birmigham: “Non posso proteggere i miei figli” Sarebbe una porta chiusa a chiave a segnare il confine tra Catherine e i suoi tre bambini. “La cosa che mi preoccupa di più è la paura che i bambini stanno provando. 🔗 Leggi su Virgilio.it

I coniugi Trevallion hanno diffidato un’assistente sociale dopo aver scoperto che i loro figli erano stati rinchiusi a chiave in casa durante le ore notturne.

Una discussione accesa tra la mamma Catherine e l’insegnante è scoppiata nella struttura dove vivono la donna e i suoi tre figli.

