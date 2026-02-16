Famiglia nel bosco scontro tra la mamma Catherine e la struttura per i bimbi chiusi a chiave di notte
Catherine Birmingham ha portato la sua famiglia nel bosco, accusando la casa famiglia di Vasto di aver rinchiuso i figli nelle stanze di notte. La donna denuncia di non aver visto i bambini al di fuori dei pasti, e questa situazione ha sollevato molte polemiche tra i residenti della zona. La struttura risponde che i piccoli sono sorvegliati e seguiti durante tutto il giorno, ma le parole di Catherine mettono in dubbio queste affermazioni. La vicenda sta attirando l'attenzione di tutti, soprattutto degli abitanti del quartiere.
Continua a tenere banco il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco“. Dal 20 novembre scorso Catherine Birmingham e i suoi tre figli minori vivono in due aree separate nella casa famiglia di Vasto. La donna sostiene di vedere i suoi bimbi solamente durante i pasti. Una versione che ha trovato la netta smentita da parte della struttura di accoglienza che ha parlato di una rappresentazione non veritiera della realtà. Famiglia nel bosco, Catherine Birmigham: “Non posso proteggere i miei figli” Sarebbe una porta chiusa a chiave a segnare il confine tra Catherine e i suoi tre bambini. “La cosa che mi preoccupa di più è la paura che i bambini stanno provando. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Famiglia nel bosco, diffida dei Trevallion contro l'assistenza sociale per i bimbi chiusi a chiave di notte
I coniugi Trevallion hanno diffidato un’assistente sociale dopo aver scoperto che i loro figli erano stati rinchiusi a chiave in casa durante le ore notturne.
Famiglia nel bosco, scontro tra mamma Catherine e la maestra: “Quando parla neanche la capisco”
Una discussione accesa tra la mamma Catherine e l’insegnante è scoppiata nella struttura dove vivono la donna e i suoi tre figli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, scontro in studio tra Eleonora Daniele e Antonio Marziale dopo il messaggio di Catherine; Famiglia nel bosco, la relazione: La mamma è ancora ostile La difesa di Cantelmi: Non è solo colpa sua; Famiglia nel bosco, lite tra la mamma e la maestra dei bimbi durante una lezione; Famiglia nel bosco, la denuncia degli avvocati: La madre e i tre figli divisi da una porta chiusa a chiave.
Famiglia nel bosco, scontro in studio tra Eleonora Daniele e Antonio Marziale dopo il messaggio di CatherineFamiglia nel bosco, scontro in studio a Storie Italiane tra la conduttrice Eleonora Daniele e l'ospite Antonio Marziale ... virgilio.it
Famiglia nel bosco, Catherine rompe il silenzio e parla dei bambini: Hanno paura e io non posso proteggerliIl caso della famiglia nel bosco: Catherine in lacrime dopo la terza seduta all'Aquila. L'allarme della psicologa: Sono traumatizzati ... virgilio.it
Gli avvocati della “Famiglia nel bosco” chiedono al Tribunale dei minorenni dell’Aquila la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale. Il neuropsichiatra Tonino Cantelmi denuncia traumi psicologici nei figli - facebook.com facebook
Famiglia nel bosco, gli psichiatri: «Per i bimbi trauma da sradicamento» x.com