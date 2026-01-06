Famiglia nel bosco lo psichiatra Cantelmi | Genitori straziati i figli sono traumatizzati
La vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli ha suscitato grande preoccupazione, con i genitori profondamente affranti per lo stato emotivo dei loro figli. Lo psichiatra Cantelmi evidenzia come tra i genitori si percepisca un forte dolore e un’incertezza crescente sulla salute mentale dei giovani coinvolti. Questa situazione mette in luce l’importanza di un supporto psicologico adeguato e di un’attenzione costante alle dinamiche familiari.
I genitori della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli sono «straziati» e molto preoccupati per la salute psichica dei loro figli. A riferirlo è Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente di parte della coppia, che ieri, 5 gennaio, ha incontrato i due genitori nello studio dei loro avvocati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, nuova istanza contro l’allontamento dei figli. Tra i consulenti di parte nominato anche lo psichiatra cattolico Cantelmi
Leggi anche: Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi: ‘In questo modo i bambini rischiano un trauma’
La famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi: “Così i bambini rischiano un trauma”; La famiglia nel bosco e lo psichiatra Cantelmi: «I piccoli si colpevolizzano per la separazione dai genitori». Al via, il 23 gennaio, la perizia del Tribunale; Bimbi nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a : Mandarli a scuola sarebbe traumatico. La famiglia? Eccentrica”; Famiglia del bosco, lo psichiatra Cantelmi: «Chiediamoci se sia stato giusto dividerla».
Famiglia nel bosco, allarme dello psichiatra: «Bambini traumatizzati, si fanno male da soli e hanno scatti d'ira» - Gli occhi quasi spaesati, segnati dal dolore e dalle lacrime per un incontro che ha toccato tante corde emotive. ilmattino.it
Famiglia del bosco, c’è la data della perizia psichiatrica: al vaglio capacità genitoriale di Catherine e Nathan - Il 23 gennaio inizierà la perizia psichiatrica su Catherine e Nathan, la “famiglia del bosco”. fanpage.it
Famiglia nel bosco, psichiatra difesa: "piccoli atti autolesionistici dei bambini" - "I genitori sono straziati", così Tonino Cantelmi, psichiatra, consulente di parte della 'famiglia nel bosco' di Palmoli (Chieti) che ha incontrato la coppia presso lo studio degli avvocati di fiducia ... msn.com
"Decisione ufficiale". Famiglia nel bosco, cosa sta per succedere a genitori e figli - facebook.com facebook
La famiglia nel bosco e lo psichiatra: «I piccoli si colpevolizzano per la separazione dai genitori». Il 23 gennaio la perizia x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.