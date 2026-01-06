La vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli ha suscitato grande preoccupazione, con i genitori profondamente affranti per lo stato emotivo dei loro figli. Lo psichiatra Cantelmi evidenzia come tra i genitori si percepisca un forte dolore e un’incertezza crescente sulla salute mentale dei giovani coinvolti. Questa situazione mette in luce l’importanza di un supporto psicologico adeguato e di un’attenzione costante alle dinamiche familiari.

I genitori della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli sono «straziati» e molto preoccupati per la salute psichica dei loro figli. A riferirlo è Tonino Cantelmi, psichiatra e consulente di parte della coppia, che ieri, 5 gennaio, ha incontrato i due genitori nello studio dei loro avvocati.

Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi: "Genitori straziati, i figli sono traumatizzati"

Famiglia nel bosco, allarme dello psichiatra: «Bambini traumatizzati, si fanno male da soli e hanno scatti d'ira» - Gli occhi quasi spaesati, segnati dal dolore e dalle lacrime per un incontro che ha toccato tante corde emotive.