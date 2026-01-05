Famiglia del bosco al via il 23 gennaio la perizia psichiatrica sui genitori | 120 giorni per valutare le competenze genitoriali di Nathan e Catherine

Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha avviato una perizia psichiatrica sui genitori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, noti come famiglia del bosco. L’obiettivo è valutare le competenze genitoriali di Nathan e Catherine, con un termine di 120 giorni per l’esito. Questa valutazione mira a garantire il benessere del minore e a fornire elementi obiettivi alle decisioni giudiziarie.

Famiglia nel bosco, il 23 gennaio al via la perizia psichiatrica - Il tribunale per i Minorenni dell'Aquila oggi disporrà l'avvio della perizia psicologica il 23 gennaio sui genitori Nathan e Cathe ... msn.com

Il 23 gennaio al via la perizia sulla famiglia nel bosco - Prenderà il via il 23 gennaio la perizia della consulente tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila, Simona Ceccoli, su Nathan Trevallion e Catherin ... corrieredellosport.it

La “famiglia del bosco” e quella commerciale dell’influencer: due pesi e due misure che non rispettano la società - facebook.com facebook

Nel caso della famiglia del bosco c’è un tentativo di sottrarsi a una società consumista che, a volte, fa peggio ai bambini" Paolo Cento a #zonabianca x.com

