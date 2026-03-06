Famiglia nel bosco aggressione coi bastoni | madre separata dai figli le ragioni dell' ordinanza

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha emesso un'ordinanza che prevede l'allontanamento di una madre dalla casa famiglia e la separazione dai figli, dopo un episodio di aggressione con bastoni avvenuto nel bosco. La decisione è stata presa in seguito alle accuse mosse alla donna, che si trova ora lontano dai bambini. La famiglia si trova in una situazione di emergenza.

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini del bosco dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori. La decisione, sollecitata dalla direzione della casa Famiglia di Vasto dove i bambini sono stati accolti dal 20 novembre, è contenuta in un’ordinanza che, secondo le prime informazioni emerse, prevede il trasferimento di mamma Catherine Birmingham già nelle prossime ore. Una decisione commentata dalla Lega che parla di "una famiglia divisa e distrutta per cattiveria e arroganza". Per questo "chiederemo ispezione urgente del Ministero della Giustizia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

