Famiglia del bosco Autorità garante contro trasferimento senza madre

La famiglia del bosco ha chiesto l'intervento dell'Autorità garante per impedire un trasferimento senza la presenza della madre. Secondo quanto riferito, si teme che questo spostamento possa causare un ulteriore trauma ai bambini già separati dal padre. La richiesta mira a tutelare il benessere dei minori coinvolti e a evitare conseguenze negative. La decisione finale è ancora da definire.

Terragni: “Si rischia di infliggere ai bambini un ulteriore trauma dopo la separazione dal padre”. Chiesta la sospensione del provvedimento Così l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni, allarmata per le possibili irreparabili conseguenze di questa decisione sulla salute psicofisica dei tre bambini. “Qualche settimana fa una perizia indipendente realizzata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti – prosegue Terragni – aveva già segnalato lo stato di disagio e sofferenza dei minori e indicato come fosse ‘indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini’. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

