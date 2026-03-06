Falso paziente molesta dottoressa | condannato

Un uomo si era presentato come un nuovo paziente a una dottoressa a Firenze, lamentando problemi di salute. Tuttavia, dopo aver instaurato il primo rapporto, ha molestato la professionista. Il tribunale ha condannato l'individuo per aver molestato la dottoressa durante l'incontro. La vicenda riguarda un falso paziente che si è rivelato essere un molestatore.

FIRENZE Si era presentato come un nuovo assistito con problemi di salute, ma dietro quel primo contatto si nascondeva tutt’altro. Un uomo di 52 anni, residente a Firenze e difeso dall’avvocata Gabriella Giuliani, è stato condannato dal tribunale di Rimini a sei mesi di reclusione con pena sospesa per i reati di sostituzione di persona per aver tratto in inganno una dottoressa di medicina generale della Valmarecchia, inviando sul suo cellulare foto a contenuto erotico. I fatti risalgono al 2023. Secondo quanto ricostruito in aula, l’uomo aveva contattato la professionista fingendo di essere un suo nuovo paziente. Nel primo messaggio si era presentato come una persona che aveva bisogno di assistenza sanitaria, fornendo generalità false e sostenendo di avere un problema di salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

