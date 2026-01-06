Caos ospedali | dottoressa derubata da un falso paziente infermiere picchiato
Il 6 gennaio, due episodi distinti si sono verificati negli ospedali dell'area metropolitana di Napoli. Una dottoressa è stata derubata da un falso paziente, mentre un infermiere è stato aggredito. Questi eventi evidenziano le tensioni e i rischi crescenti che coinvolgono il personale sanitario nelle strutture ospedaliere della zona.
Due episodi distinti, avvenuti nel pomeriggio di martedì 6 gennaio, hanno avuto come denominatore comune il coinvolgimento, in modalità diverse, di personale sanitario in due ospedali dell’area metropolitana di Napoli.Nel primo caso i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno arrestato per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
