Facciamo amicizia poi narcotizza un' anziana per rubarle soldi e gioielli | donna in fuga

Una donna si è presentata come un'amica e ha convinto un'anziana di 75 anni a farla entrare nel suo appartamento a Pontecagnano Faiano. Dopo aver passato del tempo insieme, ha narcotizzato la donna e le ha rubato soldi e gioielli. La vittima è riuscita a fuggire e ha segnalato l’accaduto alle autorità. La donna sta ora cercando di nascondersi.

Ancora una truffa nel salernitano. Un'anziana di 75 anni, residente in Piazza Felice Sabbato a Pontecagnano Faiano all'interno di un appartamento situato al settimo piano di un condominio, è stata avvicinata da una donna che, con la scusa di fare amicizia, si è introdotta nella sua casa riuscendo a narcotizzarla. E, durante un suo momento di incoscienza, ha trafugato preziosi e denaro dandosi poi alla fuga. Sul posto le forze dell'ordine che stanno effettuando indagini per risalire agli autori.

