Mamma ho investito una donna | porta soldi e gioielli Ma il custode vede l’anziana e sventa la truffa in diretta

Un episodio a Milano ha visto il tempestivo intervento di un custode per sventare una truffa ai danni di un’anziana donna. Mentre si trovava sul suo posto di lavoro, il portiere ha notato la signora agitata e ha agito prontamente, prevenendo una possibile truffa. Questa vicenda evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e prudenza in situazioni di potenziale raggiro.

Milano – “Attorno alle 16 di mercoledì, mentre mi trovavo sul posto di lavoro, dove svolgo l’attività di portierato, notavo la signora, inquilina dello stabile, mentre in evidente stato di agitazione si dirigeva verso l’esterno dello stabile. La stessa era al telefono in vivavoce con un’interlocutrice ignota dalla voce femminile che le diceva di uscire”. È bastato quel frame al custode della dimora storica di via Morone 4 per capire che con ogni probabilità una delle abitanti del palazzo neoclassico a due passi dalla Scala stava cascando in un tranello. E così ha deciso di seguire la ottantacinquenne per monitorarne i movimenti, chiamando nel frattempo il genero per informarlo di quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

