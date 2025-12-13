Anziana truffata | via soldi e gioielli per 20mila euro

Una donna di 77 anni di Alberone è stata vittima di una truffa ben strutturata, che le ha portato via circa 20 mila euro tra soldi e gioielli. L'operazione, caratterizzata da modalità gentili e apparentemente cordiali, ha sorpreso l’anziana, lasciandola senza i propri beni in modo ingannevole.

Una truffa ben organizzata, messa in atto con modi gentili e un’apparente cordialità, ha colpito una donna di 77 anni residente ad Alberone. Un uomo e una donna, spacciatisi per conoscenti, si sono presentati alla sua porta con un vaso e un mazzo di fiori e con modi gentili e parole studiate per ispirare fiducia, sono riusciti a superare le difese dell’anziana e a introdursi in casa, dando avvio a una truffa tanto subdola quanto dolorosa, rubando 500 euro in contanti e circa 20.000 euro in gioielli, ma soprattutto ricordi del marito defunto. E’ il figlio a rendere noto quanto accaduto nella tarda mattina di giovedì. Ilrestodelcarlino.it

