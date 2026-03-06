Fabregas orgoglioso | Non vedo squadre giocare come noi E con l' Inter

Cesc Fabregas ha commentato durante la conferenza stampa prima della partita contro il Cagliari-Como, esprimendo soddisfazione per il modo in cui la squadra gioca. Ha sottolineato di non aver visto altre squadre giocare come la sua, in particolare menzionando l’Inter con cui ha pareggiato 0-0 nella gara di andata di Coppa Italia.

Cesc Fabregas ha parlato così nella conferenza stampa di avvicinamento a Cagliari-Como, tornando sulla gara di andata di Coppa Italia pareggiata 0-0 contro l'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fabregas orgoglioso: "Non vedo squadre giocare come noi. E con l'Inter..." Como Inter, Fabregas: "Meritavamo più noi. L'Inter è venuta a giocare diversamente"Il Como esce dal primo atto della semifinale di Coppa Italia con un pareggio che lascia un po' di rimpianto.