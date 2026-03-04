Como Inter Fabregas | Meritavamo più noi L’Inter è venuta a giocare diversamente

Nella semifinale di Coppa Italia, il Como e l’Inter sono usciti dal primo atto con un pareggio. Durante la partita, il giocatore dell’Inter ha dichiarato che la sua squadra meritava di più e ha osservato che l’Inter ha adottato un modo di giocare diverso rispetto al solito. La partita si è conclusa con un risultato che lascia alcuni rimpianti per il Como.

Il Como esce dal primo atto della semifinale di Coppa Italia con un pareggio che lascia un po' di rimpianto. Al Sinigaglia finisce 0-0 contro l'Inter, ma secondo Cesc Fabregas la sua squadra avrebbe meritato qualcosa in più per quanto mostrato in campo. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset dopo il match, l'allenatore dei lariani ha analizzato così la gara: «Il risultato è questo, ma credo che il gol lo meritassimo noi. Ci siamo andati più vicini rispetto all'Inter. È stata una partita molto tattica, quasi una partita a scacchi, contro la squadra più dominante della Serie A». Fabregas ha sottolineato la compattezza della sua squadra e le occasioni create durante la gara: «Volevamo interpretare la partita in questo modo.