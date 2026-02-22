Fedez a Sanremo | L'anno scorso tutto mi sfuggiva di mano ma senza quel periodo buio non sarei potuto tornare qui

Fedez spiega che il suo percorso difficile dell’anno passato ha portato alla creazione di “Battito” e, di conseguenza, al suo ritorno sul palco di Sanremo. La crisi ha spinto l’artista a riflettere e a rinnovarsi, portandolo a scrivere canzoni che lo hanno aiutato a ricostruire la sua carriera. La sua presenza a Sanremo 2026 con Marco Masini rappresenta il risultato di un lungo cammino di risalita. La sua storia continua a essere segnata da sfide e rinascite.

Fedez pronto per Sanremo 2026 con Marco Masini fa un bilancio del suo ultimo anno e parla di una nuova partenza: "Senza quel periodo buio non sarebbe mai nata Battito, e senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi riporta qui. Non so cosa succederà, ma non vedo l'ora". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Memo Remigi: “Con Barbara d’Urso fu amore vero. In quel periodo mia moglie mi buttò fuori casa”Memo Remigi rivela un aspetto della sua vita privata, ricordando il periodo con Barbara d’Urso.

Kimi Antonelli racconta il periodo più buio nella F1 2025: da “Verstappen in Mercedes” al “tunnel” di Las VegasKimi Antonelli ripercorre il suo difficile esordio in Formula 1 nel 2025, tra momenti di crisi, voci su Verstappen in Mercedes e la sfida mentale vissuta nel tunnel di Las Vegas.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini con Male necessario. Il testo; Male necessario di Fedez & Masini – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Fedez a Sanremo 2026, il disegno con dedica: Sempre con me. Il rapper e i suoi tifosi speciali; Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga seconda, Serena Brancale terza. Se succede, qua ci arrestano tutti: il pronostico di Fiorello su Sanremo. Poi l'appello ad Adriano Celentano.

«Non tutto è sotto il nostro controllo». Fedez torna a Sanremo: la preparazione con figli, Masini e GiuliaDa Battito a Male necessario, passando per Bella stronza. Fedez torna a Sanremo come un uomo diverso da quello che ha affrontato l'ultimo Festival. Dopo ... ilmessaggero.it

Fedez scalda i fan per Sanremo 2026 ricordando l'anno scorso, tra le rivelazioni di Corona e il successo di Battito: Ci vediamo all'AristonCon un lungo messaggio social il rapper dà l'appuntamento ai fan per il prossimo Festival, ricordando la complicata situazione e il successo inaspettato dell'anno scorso ... libero.it

Fedez si prepara a tornare al Festival di Sanremo con una consapevolezza diversa. Non solo un ritorno, ma un nuovo inizio. È tutto pronto. In studio, i figli hanno ascoltato la canzone e gli hanno consegnato i loro disegnini come portafortuna: un gesto sempl - facebook.com facebook

Fedez, non so cosa succederà a Sanremo ma non vedo l'ora che succeda. L'anno scorso tutto sembrava sfuggirmi di mano ma mi bastavano le mie parole e la musica #ANSA x.com