Davanti all’asilo con fare sospetto 58enne fermato dai carabinieri e portato in caserma
Un uomo di 58 anni è stato fermato dai carabinieri dopo aver mostrato comportamenti sospetti vicino a un asilo a Torrecuso. La sua presenza ha attirato l’attenzione di alcuni genitori, che hanno chiamato le forze dell’ordine. I militari lo hanno intercettato e portato in caserma per chiarimenti. L’uomo, che si aggirava senza una reale motivazione, è stato sottoposto a controlli approfonditi. La polizia ha deciso di mantenere la situazione sotto osservazione per ulteriori accertamenti.
È stato notato nei pressi dell'asilo di Torrecuso con un atteggiamento ritenuto sospetto e la sua presenza è stata immediatamente segnalata alle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato nelle scorse ore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno proceduto al controllo dell'uomo, un 58enne, e lo hanno successivamente accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Secondo quanto si apprende, non si sono verificati episodi di molestie o comportamenti illeciti nei confronti dei bambini o di altre persone. L'intervento dei militari è avvenuto in via precauzionale, proprio in considerazione del luogo e della segnalazione ricevuta.
