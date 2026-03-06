Fa esplodere una bomba davanti a un bar di Acilia | fermato un uomo indagini in corso

Nella notte ad Acilia, nel quadrante sud-ovest di Roma, un uomo ha fatto esplodere un ordigno artigianale davanti a un bar. Le forze dell'ordine hanno fermato l’uomo coinvolto e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle eventuali motivazioni o conseguenze dell’evento.

Paura nella notte ad Acilia, nel quadrante sud-ovest di Roma, dove un ordigno artigianale è stato fatto esplodere davanti a un bar. L’esplosione, avvenuta intorno alle 3 del mattino, ha provocato un forte boato che ha svegliato i residenti del quartiere e causato ingenti danni al locale e agli edifici vicini. Secondo le prime ricostruzioni, l’ordigno è stato piazzato davanti al Primo Coffee Shop, lungo via di Acilia, all’altezza del civico 50. La detonazione ha distrutto la veranda esterna del bar e danneggiato anche la vetrina di un negozio vicino. Subito dopo l’esplosione sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

