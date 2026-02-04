Un uomo di 36 anni, arrestato il 19 dicembre a Gravellona Toce con l’accusa di tentato furto aggravato, ha fornito dettagli su un’ampia serie di reati commessi in zona. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per fare chiarezza su quanto accaduto, mentre l’indagine si estende su un’area più vasta del Cusio.

Il 36enne arrestato il 19 dicembre a Gravellona Toce per un tentato furto aggravato è ora al centro di un’indagine che si allarga a macchia d’olio su tutta la zona del Cusio. Non si tratta più solo di un colpo singolo, ma di una serie di furti che si susseguono tra novembre e dicembre, tutti collegati a un profilo criminale preciso, con modalità simili e un’area geografica ristretta ma densa di segnali. L’uomo, già con precedenti per reati contro il patrimonio e per ingresso e soggiorno irregolare, è stato sottoposto a un’analisi approfondita che ha portato gli investigatori a riconoscere in lui il presunto autore di almeno quattro episodi di furto in abitazioni e locali ad uso privato, tutti concentrati nel raggio di pochi chilometri tra Gravellona, Omegna e la sponda lombarda del lago Mergozzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermato per un furto, un uomo svela un’ampia serie di reati in zona: indagini in corso

Approfondimenti su Gravellona Toce

