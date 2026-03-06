F1 oggi Gp Australia Melbourne orari tv | dove vederlo in diretta e in differita

Oggi si svolge il Gran Premio d'Australia a Melbourne, primo appuntamento della stagione di Formula 1. La gara si tiene all'Albert Park e gli orari di visione in diretta e in differita sono disponibili sui principali canali televisivi. Gli appassionati possono seguire l'evento seguendo le trasmissioni programmate durante il fine settimana.

All'Albert Park inizia la stagione 2025. Grande attesa per le Ferrari di Leclerc e Hamilton che puntano a riportare il titolo a Maranello nell'anno della rivoluzione regolamentare. Norris (McLaren) è il pilota da battere È arrivato l'atteso primo appuntamento per gli appassionati di Formula 1. In questo weekend all'Albert Park di Melbourne si disputa il Gran Premio d'Australia. La Ferrari punta a riportare a Maranello il titolo piloti e il titolo Costruttori. Il team del Cavallino ha riposto le sue speranze nella SF-26, la vettura che durante la presentazione ha colpito per il tanto bianco e il rosso scuderia decisamente più acceso. 🔗 Leggi su Today.it

F1 GP Australia, il mondiale riparte da Melbourne: orario e dove vederlo in tvMelbourne (Australia), 5 marzo 2026 - Il mondiale di Formula 1 si prepara a vivere una nuova alba.

F1 GP Australia: gli orari e dove vedere la prima gara del 2026 in tv e streamingDopo le due intense sessioni di test in Bahrain è arrivato il momento di fare sul serio per le 11 squadre e per i 22 piloti che partecipano al...

F1 oggi Gp Australia Melbourne, orari tv: dove vederlo in diretta e in differitaAll'Albert Park inizia la stagione 2025. Grande attesa per le Ferrari di Leclerc e Hamilton che puntano a riportare il titolo a Maranello nell'anno della rivoluzione regolamentare. Norris (McLaren) è ... today.it

F1 2026 Australia, la guida al GP di Melbourne: orari italiani, dove vedere in tv, novità e favoritiGuida completa al GP d'Australia che a Melbourne apre la stagione 2026 della F1: caratteristiche, novità delle monoposto, i team, gli orari italiani ... sport.virgilio.it

Hamilton ci crede: "L'obiettivo è vincere" #f1 #australia #melbourne #ferrari #formula1 #leclerc #hamilton #dichiarazioni x.com

RICARICA ENERGIA MOLTO CRITICA A MELBOURNE L'Australia sarà un banco di prova più complesso del Bahrain per le nuove power unit, che si troveranno ad affrontare tratti in pieno molto più lunghi di quelli avuti nei test invernali L'analisi nel pri - facebook.com facebook