F1 Gp Australia | prove libere regna l’equilibrio ma la Ferrari si nasconde

Durante le prove libere del Gran Premio d'Australia di Formula 1, si è visto un equilibrio tra le vetture, con le Ferrari di Leclerc e Hamilton che, dopo aver registrato i tempi più veloci nella prima sessione, si sono nascoste nella seconda. Nonostante le differenze, i tempi registrati sono rimasti molto vicini tra loro, lasciando aperti diversi scenari per le sessioni successive.

Dopo aver dominato le FP1, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton si nascondono in Fp2, ma i valori sono molto vicini. La differenza sarà fatta in gara anche dalla gestione dell’ibrido. Si è da poco conclusa la seconda sessione di prove libere in Australia, primo appuntamento della nuova stagione di Formula 1. Miglior tempo di Oscar Piastri. Dopo una FP1 più incerta, i team di vertice con motore Mercedes hanno mostrato un deciso progresso, con il pilota della McLaren che ha fatto segnare il riferimento nella simulazione di qualifica con gomme soft: 1’19”729 sul circuito cittadino di Albert Park Circuit. Il 24enne di Melbourne è risultato il più rapido nel giro secco, precedendo di 214 millesimi la Mercedes W17 guidata da Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Sportface.it

F1, risultati e classifica FP2 GP Australia 2026: Piastri svetta davanti alle Mercedes. Ferrari a inseguireAndata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino dell'Albert ... oasport.it

