F1 i responsi del venerdì di Melbourne | Mercedes come da attese McLaren è già davanti Ferrari insegue

Nella giornata di prove libere a Melbourne, si sono disputate le sessioni del venerdì in vista del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula Uno. La Mercedes ha mantenuto le aspettative, mentre la McLaren si è posizionata davanti alla Ferrari, che ha inseguito le altre squadre. I risultati ufficiali del Q3 arriveranno domani, quando si conosceranno le qualifiche definitive.

I primi verdetti arriveranno solamente domani al termine del Q3, ma nel frattempo si è disputata un’interessante giornata di prove libere a Melbourne verso il Gran Premio d’Australia che inaugurerà il Mondiale 2026 di Formula Uno. Dopo una FP1 abbastanza interlocutoria e poco indicativa sul fronte delle performance, in cui i motorizzati Mercedes hanno avuto un approccio molto conservativo, la seconda sessione ha dato dei riscontri forse più realistici anche se ancora provvisori. Le Frecce d’Argento guidate da George Russell e Kimi Antonelli hanno confermato la qualità evidenziata durante i test invernali, consentendo ai due piloti di mettere a segno giri competitivi sia sul giro secco che soprattutto sul passo. 🔗 Leggi su Oasport.it

